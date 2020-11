Ackermann remonteert Bennett nog net op de streep: "Nooit een gemakkelijke rit in deze Vuelta"

Veel scheelde het niet, maar Pascal Ackermann heeft 'm te pakken: nog net voor Sam Bennett passeerde hij de streep in Madrid. Een tweede ritzege voor de Duitser dus in deze Vuelta. Een mooie beloning aan het einde van wat toch een heel zware koers was geweest.

"Ik ben zo blij met deze overwinning", trapte Ackermann na de aankomst een open deur in. "Dit resultaat is vooral te danken aan de ploegmaats, die het uitstekend deden, vooral in de laatste drie kilometer. Er was nooit een gemakkelijke rit in deze Vuelta. Het was steeds een strijd voor de ontsnapping om weg te geraken en op andere dagen was het afzien voor de sprinters."

Het was belangrijk om zoveel mogelijk energie te sparen

Het kwam er dus vooral op aan om goed in te delen en te recupereren, om nog genoeg in de benen te hebben voor die laatste etappe. "Het was belangrijk om zoveel mogelijk energie te sparen en ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen. In de beslissende fase van de wedstrijd wachtten we nog even af, want we wisten dat we een sterke sprinttrein hadden."

Dat is finaal ook de goede strategie gebleken om in Madrid te kunnen triomferen. "In de laatste tien kilometer gingen we dan voluit en konden we de overwinning pakken."