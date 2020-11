Thomas De Gendt vindt het jammer dat Lotto-Soudal wordt vergeleken met Deceunick-Quick-Step: "We beschikken niet over dezelfde renners"

Het wielerseizoen op de weg zit erop. Het werd een vreemd seizoen door het coronavirus, maar al bij al kunnen ze bij Lotto-Soudal terugblikken op een goed seizoen. Tim Wellens gaf echter eerder al toe dat hij vindt dat ze bij de ploeg geviseerd worden en Thomas De Gendt legt nu uit waarom.

In De Tribune, de podcast van Sporza, gaf De Gendt meer uitleg. "Het probleem is dat we vergeleken worden met Deceunick-Quick Step en dat kan je niet winnen. We beschikken niet over dezelfde renners", legde De Gendt uit.

"We hebben 5 kopmannen en als Gilbert met een blessure wegvalt en ik niet goed genoeg ben, vallen al 2 van de 5 kopmannen weg. Zo kom je niet aan 20 overwinningen. Het wielerjaar zag er ook anders uit en het heeft niet geholpen", aldus De Gendt.