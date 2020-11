Zdenek Stybar heeft onder meer lovende woorden voor Patrick Lefevere: "Bedankt om nooit op te geven"

Stybar zelf kwam op Twitter nog even terug op het voorbij seizoen. "Het zit erop! Wat een gek wielerjaar werd, is nu voorbij. Het is tijd om naar huis te gaan en daar te blijven", aldus de renner van Deceuninck–Quick-Step.

Hij had onder meer nog enkele lovende woorden voor Patrick Lefevere. "Ik wil de staf, de sponsors en vooral Patrick Lefevere bedanken om nooit op te geven. Wielrennen is wat wij het liefste doen en zij maken het mogelijk door hard te werken."

That’s a wrap! What has been the craziest cycling season ever, is now done and dusted. Time to go home and stay home. Thank you to our staff, our sponsors and especially @PatLefevere for never giving up and working so hard for us to be able to do what we love the most, cycling!šŸŗ pic.twitter.com/GNPU3lvbo4