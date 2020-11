🎥 Koning van de wereld: België de slokop qua overwinningen in World Tour 2020, uniek overzicht

Wat een vreemd, maar weergaloos wielerjaar 2020 hebben we erop zitten. Met daarbij ook héél veel succes voor de Belgen.

In de landenrangschikking qua punten (waar enkel de beste vijf landgenoten punten voor sprokkelen) eindigden we derde, net na Frankrijk en Slovenië.

Maar qua aantal overwinningen in de World Tour van 2020 doet niemand beter dan de Belgen, met liefst zestien zeges. Wout Van Aert is bovendien de beste op gebied van de ranking voor eendagswedstrijden.

In totaal haalden de Belgen niet minder dan zestien overwinningen in de World Tour, vier meer dan de Slovenen bijvoorbeeld. Sporza goot het in een overzicht waardoor het nóg indrukwekkender lijkt.