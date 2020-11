🎥 Sven Nys gaat voluit in de fitness op opzwepende beats

Zijn carrière als profsporter is dan wel achter de rug, Sven Nys zal altijd voor een stukje topatleet zijn. Inspanningen leveren op training of in de fitness: het gaat hem nog altijd goed af. Dat blijkt ook uit nieuwe beelden op zijn Instagramaccount.