Brand na straf nummertje in Niel: "Wist dat ik Alvarado kon kloppen in sprint, maar dat ligt ook aan de benen bij allebei"

Het was even kijken wat de parcourswijziging ging geven in Niel. Lucinda Brand kwam op het nieuwe uitgetekende rondje alleszins wel goed uit de verf. Meer modder, meer duwen: dat gaat Brand wel af. Zelfs Alvarado kloppen bleek geen onmogelijke opdracht.

Gezien hoe het parcours erbij lag, was het misschien zelfs weinig verrassend dat Brand als eerste over de streep kwam. "Dat is overdreven, maar ik ben er wel superblij mee", reageerde de renster van Telenet in het flashinterview. Het was alleszins geen race zonder uitdagingen voor haar.

FIETSWISSEL

In het eerste wedstrijddeel was Brand immers op achtervolgen aangewezen na een fietswissel. "Ik wist dat het even trager ging en ik vond het een goed moment om te wisselen. Ik had wel verwacht dat de anderen dat ook gingen doen. Daarna geraakte ik achterop en werd ik even opgehouden. Anderen konden het op het asfalt dichtrijden, maar dat lukte even niet."

Beetje bij beetje sloop Brand wel richting kop van de koers. Eens daar aangekomen nam ze volop het commando. "Door de zandbak was ik wel steeds goed aan het lopen. De coach riep ook dat ik moest druk blijven zetten." Het werd een spurt met Alvarado, die dan meestal wel over de meeste explosiviteit beschikt. Niet deze keer. "Ik wist dat ik Alvarado kon kloppen in de sprint, maar dat ligt ook aan hoe de benen zijn bij allebei."