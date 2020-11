Coronavirus slaat opnieuw toe: Engelse wielerwedstrijd gaat ook in 2021 niet door

Het coronavirus blijft ook voor volgend wielerseizoen voor problemen zorgen. De Ronde van Yorkshire zal namelijk niet doorgaan. Het is de tweede keer dat het coronavirus roet in het eten strooit voor de wedstrijd, want ook dit seizoen ging het niet door.

De organisatie heeft nu laten weten dat ze zich zullen focussen op 2022. Dan hopen ze de Ronde van Yorkshire terug te kunnen organiseren. De laatste winnaar van de Ronde van Yorkshire was de Brit Chris Lawless in 2019.

Unfortunately, the 2021 Tour de Yorkshire will be postponed until 2022.



It was a difficult decision to make but given the developing COVID-19 situation, @welcome2yorks and @amaurysport will instead focus on bringing the #TDY race back bigger and better than ever in 2022. pic.twitter.com/GOSEsqDsRo