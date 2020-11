Dit was het wegseizoen 2020 (2): Van Aert en Evenepoel verwennen Belgische fans, schrikwekkende valpartijen minpunt

De koersen zijn gereden, de winnaars bekend. Tijd om de balans op te maken. Van Aert en Evenepoel waren lange tijd de grote exponenten van de schitterende wielerprestaties die we in 2020 te zien kregen. Zeker begin augustus was dan weer de ene en dan weer de andere aan het feest. Tot die val...

1 augustus 2020. De herstart van het wielerseizoen. Een moment waar het hele peloton al zolang naar uitkeek. Strade Bianche was de eerste afspraak. Wout van Aert gaf meteen zijn visitekaartje af, voor zover dat nog nodig was. Na twee derde plaatsen in de vorige edities reed Van Aert deze keer alles en iedereen uit het wiel. Van Aert had de coronabreak gebruikt om zijn conditie weer helemaal op peil te krijgen.

Een lange periode van hoogvorm was ingezet. Een week later was hij de enige die na de Poggio nog terug kon komen tot bij Alaphilippe. De dreiging vanuit de achtergrond bleef, maar de twee klasbakken vooraan hielden stand. Van Aert - op wolken levend door het nakende vaderschap - klopte Alaphilippe en zorgde voor de Italiaanse dubbel.

Tussendoor had er wel een moment plaatsgevonden dat een donkere schaduw zou werpen over het wielerseizoen: de horrorcrash in Katowice aan het einde van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Groenewegen duwde Jakobsen in de dranghekken, met alle gevolgen vandien. Jakobsen belandde in coma, maar kwam er toch weer door en begon aan een lange revalidatie.

Groenewegen van zijn kant kreeg de hoon van de wielerwereld over zich heen en zou in 2020 niet meer koersen. Eindwinnaar in de Ronde van Polen was Remco Evenepoel. Dat mocht niet verbazen, want elke rittenkoers met Evenepoel aan de start werd ook door hem gewonnen. In Polen was het wel op WorldTour-niveau en zette hij kanjers als Fuglsang en Simon Yates op ruime afstand.

Eerder won Evenepoel ook al de Ronde van San Juan, de Ronde van Burgos en de Ronde van Burgos. Als grote favoriet begon hij aan de Ronde van Lombardije, maar daar liep het mis. Na bochtenwerk stootte Evenepoel op een muurtje en tuimelde hij enkele meters naar beneden. Het was de adem inhouden. Gelukkig verloor hij het bewustzijn niet en stelde hij het nog vrij goed. De koers, dat was voor hem wel gedaan in 2020.