Franse ploeg weerlegt alle verhalen rond financiële problemen: "Alle renners uitbetaald tot oktober"

De coronacrisis overleven is voor weinig ploegen een evidentie. Er zouden de laatste tijd financiële problemen opduiken bij het Franse Nippo-Delko-One Provence, die verhalen doen alleszins de ronde. Cyclingnews heeft zelfs vernomen dat renners de UCI-bankgarantie willen doen vrijgeven.

Dat moet dan gebeuren via een juridische procedure, maar de ploeg benadrukt in een persbericht dat er allemaal niets van aan is. "We hebben tot op heden helemaal geen contact gehad met juridische instanties", zegt teammanager Philippe Lannes. "We hebben geen informatie ontvangen van de UCI en van een procedure is helemaal geen sprake."

Volgens hem zou er dus compleet niets aan de hand zijn. Zelfs de suggestie van financiële problemen wordt volledig ontkend. "Ik kan iedereen verzekeren dat alle renners en leden van de staf uitbetaald zijn tot 31 oktober 2020", klinkt het.