Jumbo-Visma verwezenlijkt mijlpaal in zijn geschiedenis: "Ook tegenslagen, onder andere incident met Groenewegen"

Deceuninck-Quick.Step was de ploeg met de meeste zeges, maar Jumbo-Visma staat afgaande op de UCI-ranking helemaal bovenaan. En dat voor een ploeg die van zo ver komt. Er waren de successen van Van Aert en de Vueltawinst van Roglič.

Teammanager Richard Plugge is uiterst tevreden over wat Jumbo-Visma bereikt heeft. "Dit is een mijlpaal", staat op de website van de ploeg te lezen. "We wilden als ploeg zo goed mogelijk uit de eerste lockdown komen. Het is geweldig om te zien dat iedereen zich hier achter zette. Partners, sponsors, staff en natuurlijk de renners hebben hier allemaal toe bijgedragen."

LAT HOOG GELEGD

Top zijn over de hele lijn en over een langere periode: het is weinig teams gegeven. "Van de herstart tot aan de laatste rit van de Vuelta naar Madrid hebben we meegedaan voor overwinningen en geweldige uitslagen behaald. We hebben de lat hoog gelegd voor een nieuw seizoen. Natuurlijk willen we nog meer dromen realiseren. We zijn een bepaalde weg ingeslagen in 2015 en daar willen we op verder gaan."

Het was wel niet allemaal rozengeur en maneschijn in 2020. "Er waren ook tegenslagen, onder andere het incident met Dylan Groenewegen en de blessure van Mike Teunissen", erkent Plugge. Die laatste is wel blij dat corona de koers niet klein heeft gekregen. "Ondanks de coronacrisis hebben we vele koersen kunnen rijden. Dit is een zege voor het wielrennen in het algemeen. De organisaties en de UCI verdienen hier een pluim voor."