Sterke Sweeck maakt weinig fouten en pakt in Jaarmarktcross felbegeerde zege, Europese kampioen leidt in klassement

Laurens Sweeck was gretig om na het missen van het EK-podium in Niel ook iets te laten zien. Het hertekende parcours was ook iets voor Toon Aerts. Eli Iserbyt wilde voor het eerst schitteren als Europese kampioen. Het leverde een mooie driestrijd op in de Jaarmarktcross.

Bij de eerste loopstrook maakte Van der Haar al kennis met de modder. De zandbak was dan weer helemaal op het lijf geschreven van Laurens Sweeck, die in de openingsronde een aardige voorsprong bij mekaar kon rijden. Iserbyt - voor het eerst in de trui van Europees kampioen - kwam aansluiten, maar moest na een passage in de materiaalbox zijn ploegmaat weer laten gaan.

De motor van Toon Aerts sloeg in de loop van de wedstrijd ook op gang. Samen met Iserbyt zette hij de achtervolging weer in. Met de nodige moeite wisten ze de kloof met de leider te dichten. Vanthourenhout was io dat moment de vierde man in de koers.

LEKKE BAND VOOR AERTS

Richting de materiaalpost pakte Iserbyt uit met een aanval van achteruit. De andere twee lieten zich niet verrassen. Iserbyt werd nadien zelf wat op achterstand geplaatst, maar kon dit gaatje ook wel dichten. Het was genieten van de driestrijd, al bleef die door pech niet duren tot aan de streep. Toon Aerts stond lek vooraan en moest vrede nemen met plek drie.

Iserbyt trok nog eens fors door richting het aanvatten van de slotronde. Sweeck gaf zich echter nog niet gewonnen. Na de zoveelste perfecte zandstrook had Sweeck weer enige ademruimte en rondde zijn ijzersterke cross af met winst. Iserbyt leidt door zijn tweede plaats in Niel in de Superprestige. De vierde plek in de Jaarmarktcross was overigens nog voor Van der Haar.