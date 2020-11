Officieel: Trek-Segafredo heeft drie nieuwe renners voorgesteld voor volgend seizoen

Trek-Segafredo denkt aan de toekomst en heeft drie nieuwe renners voorgesteld die vanaf volgend seizoen voor de ploeg in actie zullen komen. Het gaat om Amanuel Ghebreigzabhier, Antonio Tiberi en Mattias Skjelmose Jensen.

Amanuel Ghebreigzabhier, Antonio Tiberi en Mattias Skjelmose Jensen gaan vanaf volgend seizoen aan de slag bij Trek-Segafredo. Ghebreigzabhier (26) komt over van NTT Pro Cycling en tekende een contract tot 2022.

Voor de 19-jarige Tiberi was het al langer bekend dat hij bij de WorldTour-ploeg aan de slag ging gaan. Dit seizoen was de jonge Italiaan zich nog verder aan het ontwikkelen bij Colpack Ballan. De 20-jarige Mattias Skjelmose Jensen komt dan weer over van Leopard Pro Cycling.