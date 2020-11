Tom Pidcock maakt zijn crossprogramma bekend: Brit is elf keer in ons land te bewonderen

Naast de terugkeer van Van Aert en Van der Poel in het veld is het naar die van Tom Pidcock evenzeer uitkijken. Het Britse multitalent laat de cyclocross ook nog niet los en heeft een programma samengesteld van veldritten die hij wil afwerken.

Zijn schema is inmiddels ook bekendgemaakt. Pidcock gaat in totaal van start in veertien crossen dit veldritseizoen, de kampioenschappen incluis. Elf van die veertien wedstrijden zullen in België doorgaan, van november tot eind januari.

VAN MERKSPLAS TOT OOSTENDE

De eerste deelname van Pidcock aan een cross dit seizoen komt er op 22 november in Merksplas. Dit jaar start hij in ons land ook nog in de crossen van Boom (6/12), Antwerpen (12/12), Gavere (13/12), Namen (20/12), Heusden-Zolder (26/12), Dendermonde (27/12) en Bredene (30/12). Na de jaarwisseling volgen Baal (1/1), Overijse (24/12) en het WK in Oostende (31/12).

In het buitenland rijdt Pidcock de Wereldbekermanche in Tabor op 29 november en die in Hulst op 3 januari. Voorts doet hij ook een gooi naar de nationale titel in het Brits kampioenschap veldrijden. Op welke datum dat zal doorgaan, is nog niet zeker.