🎥 Opnieuw tijd voor DNA Nys, voortaan online te volgen

'DNA Nys' legt de beleving van Sven en Thibau Nys rond het veldritseizoen steeds goed vast. Een nieuw seizoen komt op de wielerliefhebbers af. 'DNA Nys' is opnieuw te bekijken, zij het wel online en dus voorlopig niet op televisie.

In zes afleveringen worden Sven en Thibau Nys gevolgd door de VRT-camera's en komen hun avonturen in het veldrijden weer aan bod. Het staat onder meer in het teken van de omschakeling van Thibau Nys van de junioren naar de beloften.

Wie deze reeks wil bekijken, kan dat dus doen op het internet. De eerste episode wordt vanaf 14u uitgezonden op sporza.be.