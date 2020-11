'James Bond' en 'Bin Laden' codenamen voor doperende renners in Operatie Aderlass

Er is weer meer bekend geraakt over de atleten die betrokken zijn bij Operatie Aderlass. Danilo Hondo, ex-wielrenner, heeft tijdens het proces immers één en ander uit de doeken gedaan. Zo vertelde de Duitser dat zijn codenaam 'James Bond' was.

Hondo deed in 2012 bloedtransfusies samen met Alessandro Petacchi, zelfs in dezelfde kamer. Hondo betaalde aan het eind van dat jaar 25 000 euro aan dokter Schmidt, de spilfiguur in Operatie Aderlass. Dat zou dan voor drie à vier bloedtransfusies geweest zijn. DANILO 'JAMES BOND' HONDO Hondo duidde er ook op dat er gebruik werd gemaakt van codenamen. Dat is vergelijkbaar met Operación Puerto, waarbij er ook codenamen als label op bloedzakjes gevonden werden. Hondo, die destijds zowat alle James Bond-films gezien had, nam 'James Bond' als zijn eigen codenaam. Door dit systeem werd de identiteit van de doperende atleten geheim gehouden. Volgens Deutschlandfunk is er een andere betrokken atleet die dan weer 'Bin Laden' gebruikte als codenaam.