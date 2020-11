Van Aert bereidt zich voort op strijd met Van der Poel in het veld: "De geklopte is altijd de loser"

Nadat ze in de Ronde van Vlaanderen een beklijvend duel uitvochten, zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar in december opnieuw in de ogen kijken in het veld. Al komt de eerste cross van Van Aert er al sneller aan.

Van Aert begint zijn crossseizoen op 28 november in Kortrijk terwijl Van der Poel pas op 12 december van start gaat in Antwerpen. In Sport/Voetbalmagazine gaat Van Aert (nog maar eens) dieper in op de strijd met Van der Poel. "Tijdens een crossweek denk ik meer aan Mathieu want daar steken we er allebi bovenuit. Dan wil ik nadenken hoe ik hem kan kloppen en mijn sterkstekwaliteiten kan uitspelen", klinkt het bij Van Aert. Dat hij minder aan Van der Poel denkt tijdens het wegseizoen, daar heeft hij een eenvoudige verklaring voor: "In het veld gaat het vaak tussen ons, de verliezer is dan de loser. Op de weg zijn er nog veel andere wereldtoppers. Als ik train op de weg, is dat niet om Van der Poel te verslaan, wel om zelf te winnen", vertelt Van Aert.