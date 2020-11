Alex Dowsett gaat werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen: "Ik ben blij dat mijn record eindelijk wordt aangevallen"

Victor Campenaerts heeft voorlopig nog steeds het werelduurrecord op zijn naam staan, maar binnenkort zou er wel eens verandering in kunnen komen. De Brit Alex Dowsett gaat het record namelijk aanvallen.

Victor Campenaerts is blij dat er een nieuwe poging wordt gedaan om het record aan te vallen. Onze landgenoot vertelde het bij Het Nieuwsblad. "Ik ben blij dat er eindelijk iemand het record zal aanvallen", vertelde Campenaerts.

Als het record gebroken zou worden, gaat Campenaerts het er zeker niet bij laten. "We hebben het er in de Giro over gehad. Ik heb hem niet te veel tips gegeven, want hij zou mijn grootste prestatie kunnen afpakken als renner. Als hij het record pakt, ga ik het zeker in de toekomst nog eens aanvallen", aldus de Belgische renner.