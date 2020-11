Aerts heeft redenen om te geloven in nog eens een zege: "Verwacht meer weerwerk van Sweeck dan van Iserbyt"

Toon Aerts heeft na zijn drie eerder behaalde zeges dit seizoen een kentering moeten toestaan. Nadien waren steeds de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal aan het feest. In Niel reed Aerts wel een sterke cross en in de GP Leuven die eraan komt kende hij al vaker succes.

Toon Aerts won de laatste twee edities van de cross in Leuven en zit in totaal al aan drie overwinningen daar. Hoewel het parcours daar naar eigen zeggen niet meteen op zijn lijf geschreven is. "Het is geen typische boscross, ook geen weidecross. Maar het moet soms wat meezitten en dat was daar al drie keer het geval."

TACTIEK

Sowieso komt er zaterdag ook wel een stukje tactiek bij kijken. "Zeker met dat zeer lange stuk weg ter hoogte van de aankomstzone. Ik verwacht dat ik kan rekenen op de steun van mijn ploegmaat Van der Haar. En als de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, met Iserbyt, Sweeck en Michael Vanthourenhout dan toch in de meerderheid zijn, mogen zij op dat lange stuk ook hun verantwoordelijkheid nemen."

Na zijn goede prestatie in de Jaarmarktcross lijkt Aerts klaar om nog eens een overwinning te boeken. Daar bleek Sweeck de sterkste concurrent en Aerts houdt rekening met een herhaling van dat scenario. "Ik verwacht in Leuven misschien zelfs meer weerwerk van Laurens Sweeck dan van Eli Iserbyt gezien zijn zege in Niel."