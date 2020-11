De opties van Toon Aerts in een numerieke minderheidssituatie zoals in Leuven

Het was voor Toon Aerts in Leuven opboksen tegen het blok van Pauwels Sauzen-Bingoal. In grote mate reed Aerts tegen Michael Vanthourenhout, de derde man in koers. Naar Sweeck, die meestal in zijn wiel zat, moest hij eigenlijk niet kijken. Behalve aan de finish.

Sweeck maakte het prima af in de spurt. Perfect gespeeld van Pauwels Sauzen-Bingoal. Toon Aerts deed wat hij kon, of valt er in zulke situatie toch andere keuzes te maken? Alleszins de moeite in het Telenet-kamp om daar eens over na te denken.

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft met Laurens Sweeck één van de mannen in vorm en met Eli Iserbyt de man van de meeste overwinningen. Michael Vanthourenhout rijdt nu ook al enkele crossen na mekaar op de eerste posities. Bij Telenet-Baloise moet de ondersteuning voor Toon Aerts er vooral komen van Lars van der Haar. Geraakt die niet vooraan, dan is het een moeilijke situatie voor Aerts.

BIJ AANPAK ZOALS IN LEUVEN PLEK BIJ EERSTE TWEE ZEKER

Dan moet Aerts ofwel met meerdere mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal op pad, of met één van hen, die dan weigert mee te werken omdat er nog een ploegmaat mogelijk op komst is. In het geval van dat laatste scenario: wat zijn dan de opties? Onder andere de aanpak waar in Leuven voor gekozen werd: volop doorrijden en er zo een hele mooie cross van maken, wetende dat een plaats bij de eerste twee dan zeker is.

Even zeker is het dan dat Aerts aan de streep wellicht de krachten te kort komt om de overwinning te pakken. Een andere optie is om op een gegeven moment toch de benen stil te houden en de achtervolger te laten terugkomen.

RISICO OP MINDERE UITSLAG LIGT MOEILIJK

De achtervolger laten terugkomen kan het overwegen waard zijn als je de krachten in de benen toch voelt verminderen in de loop van de wedstrijd, door het vele kopwerk. Als Aerts dat zou doen, moet hij er wel het riscio bij nemen dat hij nog naast de eerste twee plaatsen valt. In die optiek is dat voor een competitiebeest een moeilijk te nemen beslissing.

Anderzijds verandert het psychologische in het ploegenspel dan wel compleet. Aerts zou dan tegen de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal kunnen zeggen dat zij de kastanjes maar uit het vuur moeten halen en zou zich zelf in het wiel kunnen zetten. Zelf volop doorrijden of enig risico nemen door meer krachten te sparen: de ene optie is niet noodzakelijk beter dan de andere. Het zijn alle twee perfect te wettigen keuzes.