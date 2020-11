Keisse heeft in tegenstelling tot ex-ploegmaat wel contract: "Als ik manager was, zou ik Cavendish er altijd bij nemen"

Zowel op de weg als op de piste hebben Iljo Keisse en Mark Cavendish samen gereden. Allebei zijn ze al een eind voorbij de dertig. Terwijl Keisse een contractverlenging heeft gekregen bij Deceuninck-Quick.Step, zit Cavendish zonder ploeg voor 2021 en dreigt hij te moeten stoppen.

Met dat laatste heeft Keisse het ook zelf moeilijk. Hij weegt in HLN de voor-en nadelen af van het eventueel in huis halen van Cavendish. "De kans dat hij nog de Cavendish van weleer wordt, is zo goed als onbestaande. Maar zoals hij al die sprinten heeft gewonnen, dat kan nooit volledig weg zijn."

Cavendish leest de sprint helemaal anders

De Brit blijft beschikken over een gave die maar heel weinig renners hebben. "Cavendish leest de sprint helemaal anders dan alle sprinters waar ik ooit mee heb gereden. Hij kent elke finish, hij kent de bewegingen van het peloton. Bovendien blijft hij een magneet, een ongelooflijke naam."

Bij momenten is hij in de loop van zijn carrière ook wel een controversiële figuur geweest. "Hij heeft voor-en tegenstanders bij het grote publiek. Zelfs in het peloton. Want hij heeft een grote mond. Maar als ik een manager was, zou ik hem er altijd bij nemen." Een suggestie aan Patrick Lefevere?