🎥 Ontdek hoe Toon Aerts zijn verhaal deed na bijna een uur op kop te sleuren en wat Brand vond van haar medaille

Toon Aerts reed voorbije zaterdag in Leuven nagenoeg de hele cross op kop en bij de dames gaf Lucinda Brand het volle pond in de achtervolging om uiteindelijk toch naar het podiumplaats te sprinten. Hoe hebben ze dat bij Telenet nu zelf beleefd?

Altijd leuk is het om een extra inkijk te krijgen bij de belevenis van de wielerploegen rond een wedstrijd. Telenet-Baloise bedient ons op onze wenken met een filmpje over de cross in Leuven. Belofte Ward Huybs vertelde in de camper onder meer over de switch van de junioren naar de beloften.

Bij de elite was het vooral uitkijken naar de prestaties van Lucinda Brand bij de vrouwen en Toon Aerts bij de mannen. Zij eindigden allebei op het podium en mochten ook een medaille ontvangen. Brand trachtte uit te pluizen welke afbeelding daar juist op stond. Aerts deed na de cross nog eens het relaas van zijn veelvuldige kopwerk.