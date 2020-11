Total Direct Energie slaat opnieuw toe: na jonge Brit haalt de ploeg nu een ervaren Noor met een mooi palmares binnen

Total Direct Energie heeft nog een nieuwe renner binnengehaald voor volgend seizoen. Eerder haalde het al Chris Lawless weg bij Team Ineos Grenadiers en nu komt Edvald Boasson Hagen over van NTT Pro Cycling.

Edvald Boasson Hagen heeft een nieuwe uitdaging gevonden voor volgend seizoen. De sterke Noor heeft namelijk bij Total Direct Energie getekend. De Franse wielerploeg maakte het nieuws zelf bekend. Hij tekende een contract voor één seizoen.

Boasson Hagen heeft al enkele knappe prijzen bij elkaar gereden in zijn carrière. Zo won hij al drie ritten in de Tour de France en ook Gent-Wevelgem kon hij in het verleden al winnen. Een sterke zet dus van Total Direct Energie, dat eerder vandaag ook al het jonge Britse talent Chris Lawless kon wegkapen bij Team Ineos Grenadiers.