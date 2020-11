Niels Albert is benieuwd welke organisator 'de ballen' heeft: "Wout en Mathieu staan in sterke positie"

Niels Albert gooit een concreet voorstel op tafel om de kwestie van de startprijzen in de cross op te lossen. Hij ziet wel wat in een terugkeer naar het systeem van vroeger, om zo de kosten voor organisatoren te drukken en het ook op lange termijn betaalbaar te maken.

Albert komt met zijn idee op de proppen in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Ik spreek niet graag over 'mijn tijd', maar vroeger was het simpel. En dat is in dit geval niet zo lang geleden. Nys, Stybar, Boom en ikzelf hadden hetzelfde contract in de klassementscrossen: 5000 euro plus 1000 euro extra per trui. Dat systeem was duidelijk en betaalbaar. Het zou vandaag ook nog werken", denkt Albert.

5000 EURO VOOR ALLE TOPPERS

Het zou de kosten voor de organisatoren onder controle houden, want de jongste jaren swingen de prijzen de pan uit. Van Aert en Van der Poel rijden nu voor 10 000 euro en meer. Wie gaat dat blijven betalen? Het zou realistischer zijn om terug te keren naar het oude systeem. Dat wil zeggen: 5000 euro voor alle toppers. Een gelijke prijs voor Iserbyt, Aerts en Sweeck, én voor Wout en Mathieu."

Dan moeten die twee laatste wel inleveren. "Ik ben benieuwd welke organisator de ballen aan zijn lijf gaat hebben om te zeggen: 'Zo veel en niet meer.' Golazo? Flanders Classics?" Anderzijds heeft Albert ook wel begrip voor de situatie waarin Van Aert en Van der Poel zitten. "Het is niet de schuld van Wout en Mathieu dat ze zo veel geld krijgen, maar ze staan wel in de sterke positie."

Daar kunnen de andere crossers weinig tegen inbrengen. "De toppers verdienen het meest. De concurrentie moet daar niet over klagen. Ze zullen wel weten dat ze niet het charisma en de klasse van die twee hebben, zeker? Corona heeft voor een breukmoment gezorgd. Behalve voor de 'Grote Twee' zijn de prijzen ingestort. Als corona weg is, zullen de startgelden opnieuw stijgen, maar ik denk niet dat het weer wordt zoals het was."

GELD KOMT ALTIJD VAN IEMAND ANDERS

Albert heeft een goede reden om daar zo over te denken. "Ik hoor te veel mensen al te lang klagen dat het niet houdbaar is. Zelf besef ik nu pas, door een eigen zaak te hebben, dat het geld dat je als renner verdient altijd van iemand anders komt. Als coureur en crosser moet je dankbaar zijn dat iemand je de kans geeft om je hobby uit te oefenen als job."