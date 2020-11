Veldrijders en entourage moeten weldra ook coronatesten ondergaan: "Viel niet langer te verantwoorden"

Ook veldrijders zullen binnenkort een coronatest moeten doorstaan als ze aan wedstrijden willen meedoen. Dat staat in een aangepast protocol dat de KBWB gepubliceerd heeft. Het geldt wel pass vanaf de cross in Kortrijk, eind deze maand.

Tot dusver waren veldrijders niet verplicht om zich te laten testen. Door een beperkte entourage in de camper werd getracht het risico op besmettingen in te dijken. "We kunnen niet langer onder de druk uit”, laat Jos Smets, de algemeen directeur van de KBWB, nu weten.

"Van alle profsporters zijn de veldrijders de enigen die geen coronatest moeten voorleggen om aan wedstrijden deel te nemen. Dat viel niet langer te verantwoorden", aldus Smets. Een PCR-test geniet de voorkeur van de KBWB, al zal ook een antigeen-of sneltest volstaan om aan een wedstrijd te mogen deelnemen. Ook de entourage van elke veldrijder moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Deze nieuwe regels gelden vanaf de wedstrijd in Kortrijk op 28 november. Komende zondag in Merksplas zijn er wel al wijzigingen in de materiaalpost. De materiaalpost wordt opgesplitst in 15 boxen met minimaal één mecanicien per renner en een tweede mecanicien voor de nummers 1 tot 30 die mee de fietsen van de renners uit dezelfde box moet aannemen.