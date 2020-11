šŸŽ„ Wheelie Wednesday met Tom Pidcock: Brits multitalent is klaar voor de cross

Binnenkort mogen we naast Van Aert en Van der Poel ook Tom Pidcock weer in de cross verwelkomen. Zij zullen in het veld hun dosis behendigheid weer mogen aanspreken en dat heeft Pidcock net met overvloed. Dat heeft hij nog een keer gedemonstreerd.

Tom Pidcock deed dit veldritseizoen nog aan geen enkele cross mee, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Dat hij technisch een klasbak is, blijkt nog maar eens uit een filmpje van de UCI dat op het internet is opgedoken. Onder de noemer van 'Wheelie Wednesday' pakt Pidcock uit met een wheelie waar maar geen eind aan lijkt te komen. Liefst vijftien seconden blijft die duren. Pidcock overbrugt zo een zelfs oplopend stuk op enkel zijn achterwiel. Wheelie Wedesday.. the @Tompid way šŸ˜Ž@TrinityRacing_ pic.twitter.com/p7450blRXc — UCI (@UCI_cycling) November 18, 2020 De Brit heeft dus voldoende kracht en techniek in de benen om straks weer in verschillende disciplines van het wielrennen te scoren. Tijdens het afgelopen wegseizoen won Pidcock de Baby Giro.