Bondscoach Sven Vanthourenhout laat zich uit over verplichte coronatesten

In het veldrijden worden coronatesten verplicht voor iedereen die wil crossen. En dat scheelt een slok op de borrel in het budget.

Zonder negatieve coronatest kom je simpelweg niet meer aan de start van een veldrit deze winter. De protocollen zijn dus streng.

400-500 euro

Een sneltest is gelukkig voldoende, en die zijn al bij al goedkoper en minder omslachtig: "Voor 1 PCR-test heb je 3 à 4 sneltesten", beseft bondscoach Sven Vanthourenhout bij Sporza.

"Maar je hebt natuurlijk wel altijd nog een verzorger en een mecanicien nodig, dus het zal wel over 400 à 500 euro per maand gaan. Ik snap dat er gezeurd wordt, maar he tin stand houden van onze sport primeert momenteel."