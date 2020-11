Bondscoach Vanthourenhout ziet nog uitdagingen voor reis naar Tabor: "Zullen vrouwen wachten tot mannen klaar zijn?"

Dat de Wereldbekermanche in Tabor doorgaat, betekent voor bondscoach Sven Vanthourenhout een kans om de Belgische selecties in het buitenland naar succes te leiden. Eerst echter zien of de logistieke operatie naar wens zal verlopen.

"Het is niet evident om via het luchtruim tijdig in Tabor te geraken", geeft Vanthourenhout aan in Het Laatste Nieuws. "Het aantal vluchten Brussel-Praag is zwaar gereduceerd. Je kan met tussenlandingen boeken, maar dan lopen de kosten op en ben je uren onderweg."

Dat is niet de bedoeling. Daarom namen de toppers al het zekere voor het onzekere en voorzien zijn een privévlucht. Golazo, organisator van de cross in Kortrijk daags voor de wedstrijd in Tabor, wil een chartervlucht regelen vanuit Oostende.

EXTRA VOLK VOOR VLUCHT

"Mooi initiatief. Maar om de vlucht zo goedkoop mogelijk te houden, boek je ze best vol. Daarvoor is het rekenen op extra volk. Want met renners alleen redden we 't niet, vrees ik. Niet iedereen staat te springen om in de huidige situatie op een vliegtuig met zestig passagiers te stappen", beseft Vanthourenhout. "En ook: zullen de vrouwen na afloop van hun wedstrijd in Kortrijk wahten tot de mannen klaar zijn?