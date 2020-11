Keisse en Benoot hebben goede daad geleverd: ze zijn de redders van gewonde ijsvogel

Iljo Keisse en Tiesj Benoot hebben hun hart voor dieren deze week al laten spreken. Ze waren bezig aan een trainingsritje toen ze een gewonde ijsvogel aantroffen. De renners hebben zich over het diertje ontfermd. Keisse bracht het naar een opvangcentrum in Merelbeke.

Keisse deed het verhaal reeds op Instagram en op het sociale mediakanaal bleek dat ook Tiesj Benoot erbij was tijdens die bewuste trainingsrit. Iljo Keisse verborg de ijsvogel in een doosje onder zijn fietstenue en bracht het naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Merelbeke.

Het opvangcentrum heeft op Facebook alvast nog eens het verhaal bevestigd van Iljo die de ijsvogel binnenbracht. "Hij vond de ijsvogel onder een brug in Eine aan de Schelde waar hij waarschijnlijk een klap van een auto gekregen heeft. Na een nachtje in het donker kamertje te zitten is het diertje bijna volledig hersteld van zijn hersenschudding."

VRIJHEID NABIJ

Het lijkt dus helemaal goed te komen. "Nog een klein beetje verder rusten en de vrijheid zal heel nabij zijn", laat het opvangcentrum weten. Uit de reactie op de Facebook-post blijkt alvast dat vele mensen het een prachtige vogel vinden.