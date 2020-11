Mits goedkeuring van ploeg start Van Aert meteen met twee crossen in één weekend

En of Wout van Aert er zin in heeft, in de cross. Hij maakte al enkele crossen bekend waar hij zeker aan de start zal staan. Het hoeft daar niet echter bij te blijven. Van Aert heeft immers ook zijn zinnen gezet op de Wereldbekermanche in Tabor.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. De openingsmanche van de Wereldbeker heeft net groen licht gekregen en staat op 29 november op het programma. Daags voordien rijdt Van Aert sowieso al zijn eerste cross van het seizoen, in Kortrijk. STARTEN MET TWEE KLASSEMENTSCROSSEN Dat zou dus betekenen dat Wout van Aert er meteen de beuk in gooit met twee crossen in één weekend. Het gaat dan ook nog om twee klassementscrossen. Voor alle duidelijkheid: voor zijn deelname in Tabor moet zijn ploeg Jumbo-Visma wel nog de goedkeuring geven. Al zal Wout van Aert wellicht weinig in de weg gelegd worden als die er echt op staat om naar Tabor te vliegen en daar te koersen.