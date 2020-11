OFFICIEEL: Winnaar Amstel Gold Race 2013 blijft niet bij NTT en heeft nieuwe ploeg

Team NTT zal dan toch een doorstart kunnen maken met een andere sponsor. Veel renners waren natuurlijk al volop bezig met een nieuwe ploeg te zoeken. Onder hen ook Roman Kreuziger, de voormalige Amstel Gold Race-winnaar. Hij kan alvast elders terecht.

De inmiddels 34-jarige Kreuziger reed in zijn carrière al vier keer top tien in de Tour. Ook in het klassieke werk kan hij met overwinningen in Clásica San Sebastián en de Amstel Gold Race mooie adelbrieven voorleggen. Het is echter de vraag of hij in de herfst van zijn loopbaan zulke prestaties nog in zich heeft.

Bij Gazprom-RusVelo zien ze alvast heil in alle ervaring die hij meebrengt. Dat is immers zijn nieuwe ploeg. Kreuziger, die online kennismaakte met de mensen uit de ploegleiding, tekende een contract voor één jaar. "Ze hebben erg veel vertrouwen en ik zal mij kalm kunnen voorbereiden op het volgende seizoen", aldus Kreuziger.

ARDENNENKLASSIEKERS

Die beseft dat een nieuwe ploeg vinden geen evidentie was. "Er zijn veel solide renners op de markt. Daarom apprecieer ik het om een plek in het team te krijgen. Ik hoop mee te doen in mijn geliefde Ardennenklassiekers. De Spelen zijn ook een groot doel. Ik wil mijn ervaring delen met de jonge renners en zal Ilnur Zakarin helpen om voor een goed klassement te vechten."