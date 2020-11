Patrick Lefevere blijft bij zijn standpunt over Dylan Groenewegen: "Dan vraag ik me af of José gek geworden is"

Na zijn actie in de Ronde van Polen was Dylan Groenewegen bij Patrick Lefevere even persona non grata. Niet onlogisch aangezien Fabio Jakobsen door de spurtwijze van Groenewegen moest vechten voor zijn leven. Enkele maanden later is Lefevere nog niet van mening veranderd.

Lefevere blikt bij Helden Magazine terug op het incident uit de Ronde van Polen en de hele heisa die dit met zich meebracht. De CEO van Deceuninck-Quick.Step werd opgebeld door Richard Plugge, teammanager van Jumbo-Visma. "Ik vond het moedig dat Richard me belde, maar het heeft mijn mening over Dylan Groenewegen niet veranderd", staat Lefevere op zijn strepen. Met wie Groenewegen vrijpleit, kan Lefevere niet akkoord gaan. "Ik hoorde tv-commentator José De Cauwer onlangs nog zeggen dat Dylan dit niet met opzet heeft gedaan. Dan vraag ik me af of José helemaal gek is geworden. Ik geloof dat Dylan spijt heeft, maar de daad is wel gebeurd." De vraag is wat de mentale schade is Iedereen vraagt zich nu natuurlijk af: hoe zal de terugkeer van Fabio Jakobsen in het peloton verlopen. "We hopen dat hij in december mee kan op trainingskamp om daar rustig een beetje mee te fietsen, maar de vraag is wat de mentale schade is. Durft hij nog wel te sprinten op het niveau waarop hij de laatste twee seizoenen acteerde? Op die vragen hebben we nu nog geen antwoord."