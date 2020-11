Sven Nys verzekert: Telenet-Baloise klaar om coronatesten te organiseren

Ook het Telenet-Baloise van Sven Nys moet het in de komende weken georganiseerd krijgen dat de deelnemende veldrijd(st)ers en hun entourage een coronatest afleggen in aanloop naar de cross in Kortrijk. Vanaf dan zal dat voor elke cross moeten gebeuren.

Tot dusver was het in het veldrijden niet noodzakelijk om een negatieve coronatest voor te leggen om deel te nemen aan een wedstrijd. Dat gaat veranderen, liet de KBWB dinsdag weten. De ploegen krijgen wel nog een beetje de tijd om zich te organiseren. De nieuwe maatregel gaat pas in vanaf de cross in Kortrijk op 28 november. Sven Nys verzekert op Twitter alvast dat Telenet zich hier zeker aan zal houden. "De Telenet Baloise Lions zijn er klaar voor", klinkt het. "We zullen al onze renners en hun beperkte entourage testen en alle maatregelen respecteren", aldus Nys. De @Telenet_Baloise zijn er klaar voor. We zullen al onze renners en hun beperkte entourage testen en alle maatregelen respecteren. https://t.co/ibHEjl7QS3 — Sven Nys (@sven_nys) November 17, 2020