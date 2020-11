Wereldkampioene veldrijden gaat eigen weg: "Ik heb liefst niet dat ze me als vrouwelijke versie van Van der Poel zien"

Ondanks de stevige concurrentie van heel wat landgenotes beschikt in 2020-2021 wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado over de beste papieren om de meeste crossen te winnen. Sowieso wil Alvarado nog haar eigen weg uitstippelen. Van vergelijkingen met Mathieu van der Poel is ze geen fan.

Alvarado heeft in het veldrijden al de Nederlandse en Europese titel veroverd én is tevens wereldkampioene. Ook heeft ze nog ambitie in het mountainbiken en het wegwielrennen. Wie heeft er nu bij de mannen ook weer zo'n gelijkaardig profiel? "Het lijkt daardoor alsof ik alleen maar wil doen wat Mathieu doet, maar dat is niet zo", onderstreept Alvarado in Helden Magazine.

"Ik ben gewoon altijd mijn eigen pad gegaan en dat loopt zoals het loopt", gaat Alvarado verder. Van der Poel rijdt voor hetzelfde team. Dat werkt de vergelijkingen mogelijk ook in de hand. "We kennen elkaar goed en we hebben veel respect voor elkaar, maar ik ben verder gewoon met mezelf bezig. Ik heb het liefst dat mensen naar Ceylin del Carmen Alvardo kijken als individu en niet dat ze me als de vrouwelijke versie van Van der Poel zien."

OP MOUNTAINBIKE MEEDOEN AAN SPELEN VAN 2024

Waar ligt de focus van Alvarado, het veldrijden buiten beschouwing gelaten? "Ooit zie ik me ook een mooie carrière op de weg hebben, maar nu ligt mijn focus op de Olympische Spelen van 2024 op de mountainbike. Daarin maak ik de grootste kans."

De met één jaar uitgestelde Olympische Spelen van 2020 komen dus nog te vroeg wat haar betreft. "Nederland mag maar twee vrouwen afvaardigen en de andere vrouwen hebben veel meer ervaring. Ik geef mezelf liever nog even de tijd om ervaring op te doen. Áls ik naar de Olympische Spelen ga, wil ik meedoen om een medaille."