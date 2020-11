📷 Geweldig nieuws voor Bauke Mollema: hij is opnieuw aan het trainen na zware val in Tour de France en stoomt zich klaar voor 2021

Bauke Mollema heeft een foto gepost op Twitter waarbij te zien is dat de Nederlander opnieuw aan het trainen. De klassementsrenner van Trek-Segrafredo schreef erbij dat hij hard aan het werken is richting het nieuwe seizoen.

Het is goed nieuws voor Bauke Mollema, want het voorbije seizoen heeft hij heel wat pech gehad. Zo maakte hij een zware val in de Tour de France en moest hij een kruis maken over de rest van het seizoen.

Back in training 👌.

My wrist recovered well from my crash in the Tour and I'm training outside since a few weeks now. Time to work toward 2021! pic.twitter.com/qVYlXGHzVw