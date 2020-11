Ex-ritwinnaar in de Tour de France houdt het voor bekeken: "Ik heb het plezier in het wielrennen verloren"

Ramunas Navardauskas houdt het voor bekeken. De Litouwer won in het verleden onder meer nog een etappe in de Tour de France en een rit in de Giro, maar hij heeft naar eigen zeggen het plezier in het wielrennen verloren.

Ramunas Navardauskas is 32 jaar oud, maar hij zegt het profwielrennen vaarwel. De Litouwer heeft er een mooie carrière opzitten, want hij won onder meer een rit in de Tour de France en de Giro en hij werd ook een paar keer Litouws kampioen. Sinds dit seizoen reed hij voor het Franse NIPPO DELKO One Provence Bij de Franse krant La Provence gaf Navardauskas meer uitleg bij zijn beslissing. "Er was het coronavirus en problemen binnen de ploeg. Ik heb het plezier in het wielrennen verloren. Ik heb het de laatste drie jaar moeilijk gehad door hartproblemen en dit alles zorgt ervoor dat ik het rustiger aan moet doen. Misschien krijg ik later wel spijt van mijn keuze, maar voor nu is het goed geweest", aldus de Litouwer.