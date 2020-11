Nederlander krijgt geen nieuw contract bij Trek-Segafredo

Geen nieuw contract voor Pieter Weening bij Trek-Segafredo. De Nederlander kwam het voorbije seizoen aan bij de Amerikaanse WorldTour-ploeg, maar nu moet hij de ploeg dus alweer verlaten.

Trek-Segafredo haalde de voorbije dagen nog enkele jonge renners en op hun website hebben ze de selectie voor volgend seizoen bekendgemaakt. Geen contractverlenging voor Pieter Weening dus, maar ook Will Clarke krijgt bijvoorbeeld geen nieuw contract.

