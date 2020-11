Afscheid in zicht: Dieter Vanthourenhout weet wanneer hij laatste cross rijdt

"Na veertien jaar in het professionele wielrennen zal de cross in Bredene op 30 december de laatste koers uit mijn carrière zijn", schrijft Vanthourenhout in zijn aankondiging op sociale media. "Jammer genoeg halverwege het seizoen."

Nadien zal Dieter Vanthourenhout zijn dagen op een andere manier doorbrengen dan hij tot nu toe deed. "Een schitterend eerste deel van mijn leven met geweldige herinneringen en goede vrienden zal eindigen. Tijd voor een nieuw leven en nieuwe kansen. Dank aan het veldrijden!"

After 14 years of professional cycling, Bredene on 30th decembre will be the last race of my career. Unfortunately halfway the season. An amazing first part of my life with great memories and good friends will end. Time for a new life and new opportunities. Thanks cyclocross!! pic.twitter.com/qy0mU0jjlY