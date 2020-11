De Cauwer geeft Sven Vanthourenhout één raad en denkt niet dat het makkelijk scoren wordt met gouden generatie

Sven Vanthourenhout is de nieuwe Belgische bondscoach in het wegwielrennen. José De Cauwer is als één van zijn voorgangers goed geplaatst om daar zijn mening over te geven. De Cauwer gelooft dat de keuze voor Vanthourenhout een goede zet is, maar waarschuwt dat medailles niet komen op bestelling.

"Ik denk wel dat het een goeie zaak is", zegt José De Cauwer bij Sporza over de aanstelling van Vanthourenhout. "Hij kent het wielrennen en hij kent het huis." Eén advies heeft De Cauwer wel voor Vanthourenhout. "Je mag als bondscoach niet te veel te rade gaan bij anderen. Je moet zelfstandig genoeg zijn." GELIJK KRIJGEN NA DE KOERS Gaat de druk niet hoog zijn met mannen als Van Aert en Evenepoel onder zijn hoede? "Er komt nu misschien wel een gouden generatie aan, maar dat is daarom niet makkelijker als bondscoach. Dan krijg je de discussie: hoeveel man krijgt Van Aert mee, wie moet de tijdrit rijden en is het allemaal voor Remco? Dan moet je als bondscoach proberen om je eigen stempel te drukken en vooral te zorgen dat je na een wedstrijd gelijk krijgt." De Cauwer waarschuwt dat het al dan niet pakken van medailles vaak een kwestie is van medailles. En dat het op kampioenschappen in de eerste plaats belangrijk is een hechte selectie te vormen. "De echte taak van Sven is om een team te bouwen en dat doe je niet enkel met kopmannen."