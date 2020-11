Nicolas Cleppe moet op zoek naar andere ploeg, Telenet-Baloise haalt er wel een... Merckx bij

Sven Nys is druk in de weer om zijn ploeg Telenet voor volgend jaar vorm te geven. Nicolas Cleppe zal er dan echter geen deel meer van uitmaken. Cleppe wil zich meer op de weg focussen en zoekt nog een ploeg. Telenet verwelkomt wel Niels Merckx.

Een Merckx binnenhalen, dat is altijd best opvallend nieuws. In dit geval gaat het dus om Niels Merckx. Hij is 26 en reed het afgelopen seizoen nog bij de elite zonder contract. Hij wist dus bij de ploeg van Sven Nys nu wel een contract te versieren. Merckx won in 2020 op de weg de Ronde van Vlaams-Brabant.

OOK KANS VOOR TWEE YOUNGSTERS

Met Dietmar Ledegen haalt Telenet nog een elite zonder contract in huis. Daarnaast zullen ook twee youngsters een kans krijgen bij de Baloise Trek Lions, zoals het team in 2021 zal heten. Dat zijn Jelle Looijen (20) en Daan Mariën (21).

Voor Nicolas Cleppe zal er geen plaats meer zijn. Hij zal liefst tien jaar bij de ploeg van Sven Nys gereden hebben. Hij hoopt nog een overeenomst te sluiten met een ander team dat hem kan helpen het maximale uit zijn potentieel in het wegwielrennen te halen.