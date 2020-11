Tweevoudig Vueltaritwinnaar Ben King verlaat NTT en keert terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon

Het is niet omdat NTT een doorstart maakt dat alle renners uit de ploeg nu bijtekenen. Ben King heeft gekozen om terug te keren naar de ploeg waar zijn profcarrière begon. Die staat nu bekend als Rally Cycling. 'Home sweet home', moet King denken.

Benjamin King, beter bekend als Ben King, maakt al sinds 2008 deel uit van het profpeloton. Sinds 2017 rijdt hij voor Dimension Data, wat dan in 2020 NTT werd. Door de onzekere toekomst van die ploeg lonkte King reeds naar een oplossing. Die heeft hij inmiddels gevonden bij Rally Cycling.

CIRKEL IS ROND

Dat is het team dat hem destijds de kans gaf om prof te worden. Toen was Kelly Benefit Strategies de hoofdsponsor. Andere naam dus, maar wel dezelfde ploeg. Zo is de cirkel rond voor de 31-jarige Amerikaan, die zijn grootste overwinningen tot dusver behaalde in de Vuelta van 2018.

Toen reed de klimmer naar de overwinning in de vierde en negende etappe. Ook wist hij al eens Amerikaans kampioen te worden, in 2010.