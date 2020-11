UCI kiest in de cross voor idee dat voorkeur van Nys wegdraagt, overgangsmaatregel in nadeel van Van Aert

Dat blijft wel niet zonder gevolgen en die zijn nadelig voor Wout van Aert. De UCI past immers een overgangsregel toe waarbij alle punten die vorig seizoen behaald zijn in veldritten die dit seizoen niet doorgingen toch blijven gelden tot aan het WK.

Wout van Aert deed vorig jaar nog niet mee in de cross nadat hij in de Ronde van Frankrijk ten val gekomen was. Zo tuimelt hij op de UCI-ranking ineens van de 18de naar de 32ste plaats. Als hij eind november effectief meedoet aan de WB-manche in Tabor, zal hij bij de start dus heel wat plaatsen moeten goedmaken.

The decision to reset the UCI ranking to zero from next cyclocross season is the only solution. In this way, all riders get equal opportunities again.