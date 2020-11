Pauwels Sauzen-Bingoal speelt opnieuw sterk trio uit: "Met ambitie naar Merksplas, opnieuw de Eli zien van op het EK"

Zondag tekenen de veldrijders present in Merksplas. Daar heeft Pauwels Sauzen-Bingoal met Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout weer verschillende troeven om de overwinning te pakken. Teammanager Jurgen Mettepenningen hoopt opnieuw de beste Eli Iserbyt te zien.

Die moest het de voorbije twee crossen stellen met een tweede en vierde plaats. Erg was dat niet, want dan nog ging een ploegmaat met de winst aan de haal. En bovendien: met die Europese kampioenentrui rond de schouders van Iserbyt kan diens eerste seizoensdeel niet meer kapot.

"Dat Europees Kampioenschap, daar hadden we naar toegeleefd als ploeg. Dat is altijd iets speciaal", zegt Jurgen Mettepenningen aan Wielerkrant. "Als je ziet hoe hij de weken voordien reed, was het ook verdiend dat Eli Europees kampioen werd. Ook de dag zelf was hij heel sterk. We zullen in Merksplas ook weer de Eli zien van op het EK en van de weken voordien, denk ik."

Laurens Sweeck is als winnaar van de twee meest recente crossen ook weer kandidaat voor winst. En dan is het nog niet afgelopen met de weelde bij Pauwels Sauzen-Bingoal. "Vanthourenhout haalt ook een goed niveau. Denise Betsema is dan weer bij de vier-vijf betere dames. We gaan dus met ambitie naar Merksplas."

In de crossen in Niel en Leuven was het de Belgische kampioenentrui die enorm blinkte. "Laurens heeft veel kwaliteiten, maar twee steken er bovenuit. Eén: door het zand rijden. Dat is in Niel gebleken, maar ook op de andere technische stroken was hij goed. En twee: op een snel en technisch parcours het verschil kunnen maken. Laurens is een zeer goede renner. Als hij zijn dag heeft, doet hij altijd mee om te winnen."

Daarnaast komt Michael Vanthourenhout de jongste weken ook goed voor de dag. "We hebben met Eli en Laurens twee winnaars. Een winnaar word je ook in je hoofd. Ik hoop dat Michael heel snel eens een grote wedstrijd kan winnen. Als je éénmaal gewonnen hebt, kun je nadien makkelijker opnieuw winnen. Het geloof in Michael is nog steeds aanwezig", benadrukt Mettepenningen.