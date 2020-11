Telenet-Baloise neemt het testwerk voor corona zelf in handen en voorziet daarvoor een smak geld

Belgian Cycle besliste onlangs dat iedereen die op een cross aanwezig is een negatieve coronatest moet kunnen voorleggen. Bij Telenet-Baloise nemen ze het heft alvast in handen.

De wielerformatie zal een eigen 'coronatestpost' bij iedere wedstrijd op poten zetten. Teammanager Sven Nys geeft in Het Laatste Nieuws een woordje uitleg bij de plannen.

“Vóór elke cross bouwen we op weg naar of in de buurt van de locatie van de bewuste wedstrijd binnen een afgesloten ruimte onze eigen ‘coronatestpost’ op."

Sneltest

“Elk lid van het team dat op de wedstrijd actief is, dus ook ploegleiders, verzorgers, mecaniciens en perschefs, zal er door ploegdokter Jan Mathieu aan een sneltest worden onderworpen."

"Een negatief resultaat keurt de persoon in kwestie goed voor de dienst, waarna hij of zij na ontvangst van een attestje probleemloos verder kan doorrijden naar de cross. Het testen gebeurt ‘in schuifjes’, waarbij een op voorhand vastgelegd tijdslot wordt gehanteerd. Bij voorbeeld eerst de vrouwen en hun begeleiders, aansluitend de U23- en eliterenners.”

Kostenplaatje

Het plan zal in voege gaan vanaf de Urban Cross in Kortrijk van volgende week zaterdag 28 november. Telenet Baloise Lions tast wel diep in de buidel voor het intiatief. “Het financiële plaatje is weliswaar niet min. Het initiatief kost ons om en bij 15.000 euro extra.”