Wellens onthult topfavoriet voor Flandrien van het jaar en ziet één groot voordeel van koersen in coronatijden

Tim Wellens maakte zijn seizoen helemaal goed door twee knappe overwinningen te boeken in de Vuelta. De Limburger maakt zich echter geen illusies over de Flandrien-trofee.

"Volgens mij wordt Wout Van Aert Flandrien van het jaar. En volledig terecht. Hij reed een indrukwekkend seizoen en heeft veel mooie overwinningen behaald", klinkt het in een interview in Het Nieuwsblad.

Koersen in coronatijden was voor iedereen aanpassen, maar de renner van Lotto Soudal zag er ook zo zijn voordelen. "Het is leuk als er publiek is, maar soms is het publiek ook storend."

"Zeker in de Tour de France staat iedereen in het midden van de weg met zijn gsm te filmen en selfies te maken. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Het voordeel van geen publiek is dat er geen gevaarlijke situaties gecreëerd worden."