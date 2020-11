Coup van Telenet-Baloise draait verkeerd uit, Michael Vanthourenhout gaat met overwinning lopen in Merksplas

Michael Vanthourenhout heeft de Superprestigecross van Merksplas gewonnen. In een spannende cross vertrok hij op het juiste moment uit de kopgroep. Iserbyt en Sweeck maakten het feestje voor Pauwels-Sauzen compleet en eindigden mee op het podium.

Lars van der Haar kende een blitsstart en had na een halve ronde al 20 seconden voorsprong op de rest. In de achtervolging kon Aerts zich voor een keertje in het wiel van de mannen van Pauwels-Sauzen zetten aangezien zijn ploeggenoot vooraan reed.

Hermans gaat er bij liggen en Lars van der Haar gaat er als een speer vandoor! 💥🚴🏼‍♂️💨 #Superprestige2021 #SPMerksplas pic.twitter.com/XfAutHwHov — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) November 22, 2020

Vooral Europees kampioen Eli Iserbyt knapte flink wat werk op maar Iserbyt kwam in de derde ronde ten val. Bij Pauwels-Sauzen bleven ze niet talmen en was het Belgisch kampioen Laurens Sweeck die de achtervolging op Laurens Sweeck inzette. Aerts moest een kloofje laten op Sweeck maar kon zich toch in het wiel nestelen.

Hergroepering

Door het werk van Sweeck werd Van der Haar in de 4e ronde (van 9) gegrepen. Het tempo zakte een beetje waardoor ook Iserbyt en Michael Vanthourenhout konden aansluiten.

De inspanningen begonnen hun tol te eisen want eerst leek Lars van der Haar niet meer te kunnen volgen, niet veel later moest Laurens Sweeck de rest laten rijden.

Vanthourenhout

In de achtste ronde was het niet Iserbyt of Aerts, wel Michael Vanthourenhout die voor de schifting zorgde. Aerts en Iserbyt werden op een paar meter gezet door de derde man van Pauwels-Sauzen. Bij het ingaan van de laatste ronde was de voorsprong 5 seconden op Aerts, 8 op Iserbyt.

Een foutje in de laatste ronde kwam Aerts duur te staan want Iserbyt kon Aerts zo bijbenen. Ondertussen verzamelde Vanthourenhout genoeg tijd om ten volle te genieten van zijn eerste overwinning in een klassementscross bij de profs. Iserbyt zorgde voor een één-tweetje van Pauwels-Sauzen. In een prangend sprintje verloor Aerts de derde plaats nog aan Laurens Sweeck.