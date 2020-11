Sanne Cant tevreden met 5e plek in Merksplas: "Opnieuw een plaatsje dichterbij gekropen"

Achter de strijd tussen Alvarado en Brand knokte Sanne Cant zich als beste niet-Nederlandse dame naar de vijfde plaats in de Superprestige in Merksplas. Cant was achteraf zeer tevreden met haar ereplaats.

"Het verschil met de Nederlandse dames is al niet meer zo groot als vroeger, ik hoop dat ik elke week nog een beetje beter word", klinkt het na de finish. "Een vijfde plek is goed, het is een plekje beter dan in Niel." "Er is commentaar dat de Belgische dames nog even niet aan de bak zullen komen in het veld maar daar hou ik me niet mee bezig. Ik probeer te antwoorden met de pedalen en dat lukte vandaag redelijk goed, hopelijk volgende week nog beter in Tabor", bijt ze van zich af.