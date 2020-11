Een Belgische veldrijdster die wint: Joyce Vanderbeken behaalt haar eerste seizoenszege

Over de toestand van het Belgische damesveldrijden is al veel gezegd, maar kijk: met Vanderbeken hebben we een dame die wint in de cross. Dat het slechts om een cross in de Toi Toi Cup in Jičín ging, laten we nu even niet aan ons hart komen.

Dat zal Joyce Vanderbeken zeker ook niet doen. Aan het eind van de vijfde manche van de Toi Toi Cup, een veldritklassement uit Tsjechië, was zij de sterkste. Vanderbeken reed solo naar de overwinning. Ze sloeg een mooie kloof van 25 seconden. 25 SECONDEN VOOR OP MORICHON Dat was ten opzichte van Anaïs Morichon, de Française die als tweede de aankomst bereikte. Nadien volgden een resem Tsjechische veldrijdsters. Karla Stepanova was diegene die nog mee op het podium geraakte, op 1 minuut en 1 seconde van Vanderbeken. Voor Joyce Vanderbeken was haar overwinning in de C2-cross in Jičín meteen haar eerste zege van het seizoen. Onlangs eindigde ze nog 23ste in de GP Leuven. In Polen eindigde Suzanne Verhoeven dan weer als tweede, achter Blanka Vlas. Wout Vervoort werd daar bij de mannen derde.