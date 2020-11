Eli Iserbyt toont strijdershart en wroet zich op karakter naar tweede plek: "Vier keer van bandendruk gewisseld"

Zijn Europese kampioenentrui was amper nog herkenbaar: Eli Iserbyt moest de borst figuurlijk nat en letterlijk vuil maken. Wat moest hij het volle pond geven om uiteindelijk nog mee te kunnen doen voor de prijzen in Merksplas. Vanuit een schijnbaar verloren positie reed hij nog naar plek twee.

De overwinning was deze keer weggelegd voor Michael Vanthourenhout. Voor hem was het de grootste zege uit zijn carrière. "Ik ben heel blij voor Michael", vertelde Iserbyt aan PlaySports. "Chapeau voor hem. Hij nam me nog even op sleeptouw en wist het nadien zelf af te maken."

Het was al een half mirakel dat Iserbyt nog voorin was geraakt. Op een gegeven moment reed hij op plaats zes rond, op ruime afstand van de leiders. "Ik was aan het sukkelen in het begin, ook door die valpartij. Ik denk dat ik tijdens de wedstrijd vier keer van bandendruk heb gewisseld. Het parcours veranderde ook door de regen. De zandbak was niet echt mijn vriend."

FENOMENALE PLOEGPRESTATEI

Dan is het leuk als aan het einde het resultaat nog meevalt. Niet enkel individueel, maar zeker collectief. "Het volledige podium inpalmen met onze ploeg is fenomenaal", besluit Iserbyt.