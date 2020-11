📷 Fabio Jakobsen post nog eens foto en bedankt nogmaals medische specialisten en zijn ploeg

Fabio Jakobsen werkt rustig verder aan zijn herstel en zal blij zijn al opnieuw met de fiets te kunnen gaan rijden. Hij poste op sociale media ook nog eens een foto van zichzelf, wat door zijn val toch al een tijd geleden was. Een teken van een groeiend vertrouwen.

Op die foto toont hij overigens ook zijn nieuwe fiets. Jakobsen kan natuurlijk niet anders dan het ook te hebben over de weg die hij aan het afleggen is. "Wat een weg is het al geweest. Met deze post wil ik alle medische specialisten bedanken die me geholpen hebben."

Al zijn zij ook niet de enigen waar Jakobsen in deze moeilijke periode veel aan gehad heeft. "Hetzelfde geldt voor Deceuninck-Quick.Step en alle sponsors van de ploeg voor hun steun tijdens mijn revalidatieproces. Ik kijk al vooruit naar mijn volgende operatie in januari. Ondertussen ga ik stilletjes aan weer beginnnen trainen."

Back on the bike together with @delorestougje on our new @iamspecialized Tarmac SL7. It has been quite a journey so far. With this post I would like to thank all the medical specialists that have helped me a long the way. pic.twitter.com/N34S9cf933 — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) November 24, 2020