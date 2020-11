Fans Deceuninck-Quick-Step kiezen voor ritoverwinning Sam Bennett als hun favoriete overwinning in 2020

Deceuninck–Quick-Step heeft er een sterk jaar opzitten. Ze hebben heel wat overwinningen binnengehaald en de fans van de Belgische wielerploeg kregen op Twitter de kans om hun favoriete overwinning van het jaar te kiezen.

Daarbij werd gekozen voor de overwinning van Sam Bennett op de Champs-Élysées in de Tour de France. De Ier eindigde in de laatste etappe voor Mads Pedersen en Peter Sagan en werd zo ook de eindwinnaar in het puntenklassement.

Irish Champion and Tour de France Green Jersey winner at that time, @Sammmy_Be’s success on the Champs-Élysées is the Deceuninck - Quick-Step #FanFavouriteVictory2020! pic.twitter.com/ncrO3f8tG0